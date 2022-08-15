Трамп: ФБР украло три моих паспорта

Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник, 15 августа заявил, что в ходе обыска, проведенного 8 августа в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, следователи ФБР украли три его загранпаспорта, – сообщает издание Daily Mail.

В своей социальной сети Truth Social экс-президент США написал: «В ходе рейда в Мар-а-Лаго ФБР вместе со всем остальным украло у меня три паспорта (один из них просроченный). Это нападение на политического оппонента на уровне, до сих пор невиданном в нашей стране. Третий мир».

«Если все, что написал Трамп правда, то он не сможет покидать территорию США», – отметило издание Daily Mail.

Вашингтон, Иван Бабурин

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