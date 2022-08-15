Судно с украинским зерном пропало

Судно с зерном, первым покинувшее Украину после достижения в Стамбуле «продуктовой сделки», сухогруз Razoni, пропало с радаров сервиса отслеживания маршрутов MarineTraffic, – сообщает немецкое издание Zeit Online.

Издание пишет: «Сообщается, что спустя две недели после отправки судно Razoni пропало. Информации о его местонахождении нет. Razoni не передавал никаких данных о своем местоположении за последние три дня. Когда последний раз их передавали, судно, по-видимому, находилось у восточного побережья Кипра. Было предположение, что зерновоз мог направиться в Сирию и поэтому он больше не отправлял данные о местоположении».

Следует напомнить, что сухогруз Razoni вышел из порта Одессы 1 августа с 26 тысячами тонн кукурузы на борту в рамках достигнутого в Турции соглашения. Зерновоз должен был прибыть в Ливан утром 7 августа.

Берлин, Иван Бабурин

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