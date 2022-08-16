«Лада» влетела в грузовик: 5 человек погибли в ДТП на Кубани

Пять человек погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легковушки и грузовика в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.
Авария произошла около 05.25 вторника на трассе Курганинск – Армавир. Водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовой «Газелью».
В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля. Водитель и пассажир автомобиля «Газели» получили травмы.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.
Краснодар, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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