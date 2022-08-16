В Пакистане 20 человек сгорели заживо в ДТП с бензовозом

ДТП с массовым смертельным исходом в Пакистане. Местная полиция сообщает, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате пожара автобуса, который столкнулся с бензовозом во вторник (16 августа) в центральной части страны.

Автобус в темноте на окраине города Мултан врезался в заднюю часть автоцистерны. «Двадцать человек погибли в результате аварии из-за последовавшего за этим пожара», – сообщил AFP высокопоставленный сотрудник полиции Рао Зульфикар Али. По его словам, также пострадали шесть человек. Автобус превратился в груду обугленного металла.

Как напоминает «Фигаро», в Пакистане часто случаются несчастные случаи со смертельным исходом из-за плохих дорог, автомобилей в плохом состоянии и безрассудного вождения. В 2015 году в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и автоцистерны в южной провинции Синд погибли 62 человека.

Москва, Елена Васильева

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