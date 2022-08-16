Житель Алтая 6 лет насиловал несовершеннолетнюю дочь

На Алтае будут судить 50-летнего местного жителя за надругательство над несовершеннолетней дочерью. Обвиняемый на протяжении шести лет подвергал девочку сексуальному насилию. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2011 году мужчина совершил в отношении своей 9-летней дочери насильственные действия сексуального характера, пока жены не было дома. Через несколько месяцев поняв, что ребенок напуган и никому ничего не расскажет, он продолжил систематические надругательства над дочерью. «Вплоть до 2017 года он насиловал дочь и совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера, причиняя телесные повреждения, когда она оказывала сопротивление», – говорится в сообщении. Девочка все это время боялась рассказать о насилии и сделала этого лишь после того, как поступила учиться и уехала из дома.

Потерпевшая испугалась за свою младшую сестру, которой, как считала она, могли грозить сексуальные издевательства со стороны отца из-за его безнаказанности, и сообщила обо всем в полицию.

Мужчина на допросе сознался в содеянном, но после предъявления обвинения отказался от показаний и обвинил дочь в клевете.

«Несмотря на данные обстоятельства, следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – заявили в ведомстве.

Барнаул, Наталья Петрова

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