Американские военные за пять дней вывезли из Сирии почти 400 цистерн с украденной нефтью

Военнослужащие США с 11 по 16 августа вывезли из Сирии 398 цистерн с краденой нефтью на свои базы в Ираке, – сообщает во вторник, 16 августа, сирийское государственное информационное агентство Sana.

Согласно информации Sana, американские военные через нелегальный пограничный переход «Эль-Махмудия» из Сирии в Ирак переправили 65 нефтевозов. 11 и 13 августа через погранпереход колонны из 144 и 89 автоцистерн, соответственно, с похищенной нефтью были переправлены на базы США в Ираке.

«Этот инцидент – лишь одно из свидетельств продолжающихся нарушений международных принципов со стороны США и их причастности к разграблению природных ресурсов других стран и созданию угрозы голода для их народов. В последнее время Соединенные Штаты ежедневно вывозят цистерны с нефтью в Ирак из провинции Эль-Хасака, расположенной на северо-востоке Сирии. Американские военные, взявшие под контроль ключевые нефтегазовые месторождения в Эль-Хасаке с помощью местных курдских повстанцев, регулярно контрабандой вывозят топливо из Сирии», – пишет сирийское агентство.

Следует отметить, что правительство Сирии обвиняет США в краже природных ресурсов Сирии, таких как нефть, газ и пшеница.

В заявлении министерства нефти Сирии от 8 августа отмечается: «США и их наемники похищают в Сирии в среднем 66 тысяч баррелей нефти в день, что составляет около 80% добычи нефти в стране. Затянувшийся кризис нанес сирийской нефтяной промышленности прямые и косвенные убытки в размере 105 млрд. долларов США».

Дамаск, Иван Бабурин

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