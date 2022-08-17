Самолет с поврежденным крылом аварийно сел в Иркутской области

Пассажирский самолет Ан-24 с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, около десяти часов утра 17 августа при заходе на посадку Ан-24 задел левым крылом поверхность земли, после чего благополучно приземлился. На борту самолета находилось 44 человека – четыре члена экипажа и 40 пассажиров. «В результате происшествия никто не пострадал», – отмечается в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварийной посадки. Следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

Иркутск, Наталья Петрова

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