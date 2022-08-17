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Суббота, 20 августа 2022, 10:51 мск

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Три человека погибли в лобовом столкновении автомобилей в Чите

В Чите в лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Забайкальскому краю.

Авария произошла около трех часов ночи на улице Ивановской в Черновском районе. В ней участвовали автомобили Toyota Camry и Nissan Expert. В результате ДТП погибли три пассажира Toyota Camry – два мужчины и женщина. Водителю иномарки оказали медицинскую помощь на месте. Кроме того, пострадали водитель и два пассажира Nissan Expert Они доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших. Водитель Toyota Camry заявила, что везла незнакомых пассажиров.

Чита, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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