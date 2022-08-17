Неонацисты Украины начали массированный артиллеристский обстрел Энергодара

В военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара в среду, 17 августа, сообщили, что подразделения военных формирований Украины (ВФУ) ведут массированный обстрел города.
В сообщении в Telegram-канале Энергодарской ВГА говорится: «Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодара».
Городские власти призвали жителей укрыться в безопасных метах. Информация о пострадавших, повреждении гражданской инфраструктуры местах и местах разрывов снарядов уточняется.
Мелитополь, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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