Украинская тяжелая артиллерия второй раз за день обстреливает Энергодар

Военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара вечером в среду, 17 августа, сообщила, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) второй раз за день открыли массированный огонь по городу, – информируют СМИ.
В сообщении Telegram-канале ВГА Энергодара говорится: «Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по городу Энергодару. Жителям Энергодара необходимо переместиться в безопасное место. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры города уточняется.
В свою очередь, член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что это уже второй за среду удар украинских войск по городу с применением тяжелой артиллерии.
Энергодар, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube