Бастрыкин взял на контроль дело об изнасилованиях в интернате Калининграда

Воспитанники детского центра в Калининградской области насиловали младших детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности работников учреждения, которые допускали подобные случаи в течение нескольких лет.

По версии следствия, с 2019 года старшие воспитанники учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, принуждали младших к сексуальным отношениям. Руководство учреждения знало о таких фактах, но бездействовало. Расследование началось, когда информация о насилии в стенах детского центра появилась в соцсетях.

Расследование ведут сотрудники управления СКР по Калининградской области, но его ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего. На его имя поступило обращение с просьбой проверить действия сотрудников детского соцучреждения», – сообщили в пресс-службе СКР.

Ранее в Иркутске было возбуждено уголовное дело в отношении директора детдома, где 12-летний подросток насиловал маленьких мальчиков. Чиновник знала о случившемся, но не обратилась в правоохранительные органы, а организовала внутреннюю проверку.

Калининград, Наталья Рязанова

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