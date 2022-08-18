В одном из районов Белгородской области обнаружено множество мин «лепесток» после обстрела ВФУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 18 августа, заявил, что сразу после обстрелов со стороны Украины на территории Шебекинского городского округа области обнаружено большое количество мин ПМФ-1»лепесток», – сообщают СМИ.

В ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Гладков сказал: «У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы. Мы до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей, поскольку «лепестки» были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии. Сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все».

Губернатор Белгородской области также отметил, что опасность последствия обстрелов украинскими боевиками и Шебекинского округа, и других районов, также заключается в том, что дети находят неразорвавшиеся снаряды и патроны.

«У нас одна большая трагедия уже случилась, – мальчик потерял кисть, пытаясь разобрать один из патронов. Я сейчас дал распоряжение, чтобы в каждой школе провели родительские собрания. Мы должны быть бдительными», – заявил Гладков.

Белгород, Иван Бабурин

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