Губернатор Белгородской области региона Вячеслав Гладков в четверг, 18 августа, заявил, что в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается».

Следует отметить, что в селе Солоти проживают порядка 650 человек, в Тимонове – около 530 человек. Расстояние до границы с Украиной составляет чуть более пяти километров.

В связи с регулярными обстрелами вооруженными формированиями Украины (ВФУ) приграничных территорий России, в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Белгород, Иван Бабурин

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