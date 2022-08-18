В районе Керчи сбит беспилотник

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов вечером в четверг, 18 августа, сообщил, что в районе Керчи сбит беспилотный летательный аппарат. По информации жителей города, было два взрыва, – сообщают СМИ.

Рогов, в частности, сказал: «По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет».

Ранее советник главы Крыма Крючков заявил: «В Керчи сработали системы ПВО, опасности для города и Крымского моста нет».

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» сообщили, что «движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме».

Мелитополь, Иван Бабурин

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