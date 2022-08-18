Над военным аэродромом в Крыму сбит беспилотник

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером в четверг, 18 августа, рассказал, что в районе аэропорта Бельбек по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат, – сообщают СМИ

В своем телеграм-канале Развожаев написал: «Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат никаких повреждений нет, никто не пострадал».

Со своей стороны, агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило, что в окрестностях военного аэродрома Бельбек к северу от Севастополя прогремели меньшей мере четыре взрыва.

Ранее сегодня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи также был сбит беспилотный летательный аппарат.

Севастополь, Иван Бабурин

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