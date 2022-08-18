Боевики Зеленского ведут обстрел Энергодара

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов вечером в четверг, 18 августа, заявил, что украинская тяжелая артиллерия начала обстрел Энергодара, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Боевики Зеленского с 22.50 открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу Энергодар. Было не менее семи прилетов по городу и прилегающим районам. Огонь ведется из артиллерии».

Власти Энергодара подтвердили информацию об обстреле и попросили жителей переместиться в безопасное место.

В сообщении администрации города говорится: «Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по городу Энергодару. Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется».

Следует отметить, что город Энергодар Запорожской области расположен рядом с крупнейшей в Европе атомной электростанцией

Энергодар, Иван Бабурин

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