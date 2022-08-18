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Суббота, 20 августа 2022, 10:53 мск

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Украинская артиллерия возобновила обстрел Энергодара

Фото: dan-news.info

Военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара в ночь с четверга на пятницу, 19 августа, сообщает, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) возобновили артиллеристский обстрел города.

В Telegram-канале ВГА Энергодара сообщается: «Вооруженные формирования киевского режима возобновили огонь по району города Энергодар. Призываем всех переместиться в убежища. Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется».

Ранее в четверг вечером член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что по Энергодару украинскими боевиками было выпущено не менее семи снарядов тяжелой артиллерии.

Энергодар, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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