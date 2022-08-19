Два пилота Боинга с пассажирами заснули на рейсе и пролетели аэропорт

Два пилота рейса «Эфиопских авиалиний» заснул на рейсе на высоте 57 тысяч футов, но сумели посадить самолет после того, как автопилот подал сигнал тревоги и разбудил их.

Инцидент произошел с рейсом ET343, который следовал из Хартума в Аддис-Абебу 15 августа.

Пилоты должны были начать снижение в аэропорту Аддис-Абебы Боле. Как сообщает Aviation Herald, служба управления воздушным движением пыталась связаться с кабиной, но безуспешно. Экипаж проснулся только после того, как автопилот самолета отключился и забил тревогу.

Пилотам удалось благополучно посадить самолет, и он оставался на взлетно-посадочной полосе около двух с половиной часов, прежде чем отправиться в следующий полет.

Данные подтверждают инцидент, который показывает, что самолет пролетел над взлетно-посадочной полосой и успел сделать еще один заход на посадку, когда пилоты проснулись.

Авиационный аналитик Алекс Махерас написал в Твиттере: «Вызывает глубокую обеспокоенность инцидент в крупнейшей авиакомпании Африки – Boeing 737 авиакомпании «Эфиопские авиалинии» № ET343, который все еще находился на крейсерской высоте 37 000 футов к тому времени, когда он достиг пункта назначения в Аддис-Абебе. Почему он не начал снижаться для посадки? Оба пилота спали».

Эксперт сослался на «усталость пилотов», которую назвал «ничего нового».

Инцидент шокировал людей, и многие назвали его «непрофессиональным» и «опасным», сообщает Daily Mail.

Последний инцидент, связанный со сном экипажа во время рейса, произошел в апреле этого года. Как сообщало ABC 7 Eyewitness News, когда два пилота, выполнявших перелет из Нью-Йорка в Рим с 250 пассажирами на борту, десять минут не выходили на связь.

Они вздремнули, когда Airbus 330 пролетал над Францией на высоте 38 000 футов.

По мере того как росли опасения по поводу возможного террористического акта, авиадиспетчерская служба начала готовить истребители для перехвата самолета.

Однако пилоты, в конце концов, отреагировали на авиадиспетчерскую службу.

В беседе с ABC News авиационный аналитик Джон Нэнс назвал ситуацию «чрезвычайно опасной».

Он добавил: «Самолет все еще может летать на автопилоте, но это неразумно и небезопасно».

Несмотря на инцидент, самолет благополучно приземлился в Риме, а командир экипажа был уволен.

Москва, Елена Васильева

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