В Австрии пять человек стали жертвами сильной грозы

Трое взрослых и двое детей погибли в результате бури, разразившейся на северо-востоке Австрии. Еще 13 человек пострадали, большинство – туристы.

Поздним вечером 18 августа на территорию Австрии пришли ливневые дожди и сильный ветер. Девочки четырех и восьми лет погибли, когда штормовой ветер повалил дерево. Трех женщин также насмерть привалило деревом, рухнувшим от удара молнии. Среди пострадавших двое получили серьезные травмы, передает AP.

По данным агентства, днем стихия унесла жизни еще семи человек во Франции и Италии. Пятеро погибли во время шторма на французском острове Корсика. Власти Германии предупредили жителей о риске наводнения, поскольку метеорологи ожидают выпадения до 140 л воды на каждый кв. м в следующие двое суток.

Вена, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»