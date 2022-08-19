Под Мелитополем предотвращен теракт

Представители военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области в пятницу, 19 августа, заявили, что в районе Мелитополя был предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт, – сообщают СМИ.

В ВГА Запорожской области рассказали, что спецслужбы Украины организовали подрыв одной из опор ЛЭП у Мелитополя, еще один взрыв удалось предотвратить.

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил: «В Мелитополе предотвратили теракт спецслужб Зеленского. Около 12 часов дня 17 августа полицейские Запорожской области получили сообщение о взрыве в 500 метрах от поста «Южный» Мелитополя. Причастные к диверсии осуществили подрыв одной из четырех опор высоковольтной ЛЭП, от которого та разрушилась. Тем не менее, подача электроэнергии не нарушилась. На одной из трех оставшихся опор ЛЭП выявили еще одну взрывчатку с таймером. Взрывчатку получилось обезвредить».

Мелитополь, Иван Бабурин

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