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Суббота, 20 августа 2022, 07:50 мск

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Главный нарколог минздрава задержан в Москве

В Москве по делу о мошенничестве в пятницу, 19 августа, задержан главный внештатный психиатр-нарколог минздрава России Евгений Брюн, – сообщает ТАСС.

Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет: «Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве. Находится на допросе. По итогам будет решаться вопрос о мере пресечения. Расследование проводит УВД по ЮВАО. Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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