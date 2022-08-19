В небе над Евпаторией сработала система ПВО

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что вечером в пятницу, 19 августа, в небе над Евпаторией сработала система противовоздушной обороны (ПВО), – сообщают СМИ.
В своем Telegram-канале Крючков написал: «В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой».
Отметим, что в Telegram-каналах очевидцы сообщают, что в небо над Евпаторией запустили минимум две ракеты.
Симферополь, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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