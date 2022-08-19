Захвативший здание администрации армянского города Масис мужчина покончил с собой

Представитель пресс-службы полиции города Масис в Армении Нарек Саркисян в пятницу, 19 августа, заявил, что вооруженный мужчина, ворвавшийся в здание мэрии погиб, – сообщают СМИ.

Нарек Саркисян, в частности, сказал: «Полиция вела переговоры с мужчиной. Во время переговоров прозвучали выстрелы. Первый замначальника полиции и сотрудники спецназа вошли в помещение, где обнаружили тело мужчины. Среди полицейских погибших и раненых нет. Гражданин совершил самоубийство».

Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на онлайн-издание 168.am, в администрацию армянского города Масис проник мужчина с гранатой. Злоумышленник выбросил гранату из окна здания мэрии и начал беспорядочный огонь из стрелкового оружия.

Агентство Sputnik Армения со ссылкой на вице-мэра города Норайра Акопяна, в свою очередь, сообщило, что ворвавшийся в мэрию гражданин был, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

Ереван, Иван Бабурин

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