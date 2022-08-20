Ехали на свадьбу: 7 человек погибли в ДТП в Дагестане

В ДТП с участием микроавтобуса «Газель» и грузовика в Дагестане погибли семь человек, есть пятеро пострадали и были госпитализированы. Среди жертв есть ребенок. Об этом сообщает республиканское УГИБДД в своем телеграм-канале.
Авария произошла в субботу, 20 августа, примерно в 02:30 на 30 км трассы Кочубей – Нефтекумск – Минводы в Ногайском районе. По предварительным данным, 60-летний житель Дагестанских Огней, управляя «Газелью», уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
В результате дорожной аварии семь человек, в том числе ребенок, получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия. Еще пять человек доставлены в больницу.
Отмечается, что и жертвы, и пострадавшие – родственники, которые направлялись в Ставрополь на свадьбу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Махачкала, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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