Во Владивостоке автоледи разгромила машину ДПС и избила полицейского шваброй

Во Владивостоке автомобилистка при задержании разнесла служебную машину ДПС. После того как нарушительницу доставили в отделение полиции, она избила правоохранителя шваброй, сообщает телеграм-канал «ДПС Владивосток, новости». Инцидент произошел в ночь на субботу.

«Сначала гражданка просто брыкалась. А после начала разносить лобовое стекло. В итоге буйную автомобилистку доставили на Фонтанную для составления протокола», – говорится в сообщении. Машина была передана мужу задержанной.

В отделении полиции с женщины сняли наручники после просьбы посетить туалет. Однако она схватила швабру и ударила полицейского по голове, после чего задержанная разбила висящий на стене телевизор.

Отмечается, что женщине теперь грозит не только лишение прав, но и уголовная ответственность за нападение на сотрудника полиции при исполнении.

Владивосток, Наталья Петрова

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