Авиация России ударила по американским наемникам и «Кракену» под Харьковом

В Харьковской области уничтожено более 100 боевиков украинского нацформирования «Кракен» и до 20 американских наемников, сообщило Минобороны России. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием по боевым позициям националистов и иностранных наемников в районе населенного пункта Андреевка.

Ранее сообщалось, что националисты из «Кракена» показательно расстреляли в Харьковской области 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады ВСУ, бежавших после ударов ВС РФ.

Кроме того, ракетный удар был нанесен по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады теробороны Украины на севере Харькова. В результате, по данным Минобороны, «уничтожено до 130 боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники».

Также оперативно-тактическая авиация ВКС поразила в районе населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области базу 110-й бригады теробороны ВСУ. Потери подразделения составили не менее 200 человек, более 150 бойцов получили ранения.

Помимо того, более 200 украинских военных уничтожены в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области в результате ударов по позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады, а также 212 стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области.

В ДНР удары ракетами воздушного базирования были нанесены по позициям 3-го и 12-го батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Звановка и Парасковиевка. Уничтожено более 200 военнослужащих, два танка и семь спецавтомобилей, отметил Конашенков.

Российские ПВО за сутки сбили 6 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, а также в Николаевской, Запорожской и Харьковской областях.

«Кроме того, сбиты в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и города Милитополь Запорожской области», – сообщил представитель Минобороны.

Всего за последние сутки в ходе спецоперации уничтожены семь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника в 187 районах.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»