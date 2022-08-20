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Суббота, 20 августа 2022, 19:51 мск

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Землетрясение встряхнуло Сочи

Архив, фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В Сочи утром в субботу, 20 августа, произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3,3, следует из данных Единой геофизической службы Российской академии наук.

Подземные толчки зафиксированы в 07:55. Очаг землетрясения находился на глубине 5 км в районе села Красная Воля в Адлерском районе города-курорта. Пострадавших и разрушений нет.

По данным местных СМИ, слабые колебания почвы почувствовали жители прибрежных районов Адлера. Люди ощущали вибрацию в своих домах.

Сочи, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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