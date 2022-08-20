Мэра Мариуполя пытались взорвать на въезде в зоопарк

На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершено покушение. Чиновник не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк, уточнил военный репортер Андрей Руденко в Telegram. Самодельная бомба сработала, когда машина чиновника подъезжала к зверинцу.

Место покушения оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Место подрыва обследуют саперы. «Предположительно, сработавшее СВУ было не одно», – написал военкор. Какова была мощность сдетонировавшей бомбы, не уточняется.

Москва, Наталья Петрова

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