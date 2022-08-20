российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 20 августа 2022, 19:52 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Мэра Мариуполя пытались взорвать на въезде в зоопарк

На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершено покушение. Чиновник не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк, уточнил военный репортер Андрей Руденко в Telegram. Самодельная бомба сработала, когда машина чиновника подъезжала к зверинцу.

Место покушения оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Место подрыва обследуют саперы. «Предположительно, сработавшее СВУ было не одно», – написал военкор. Какова была мощность сдетонировавшей бомбы, не уточняется.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

Минобороны РФ заявило о химической атаке ВСУ против российских военных в Запорожье / Авиация России ударила по американским наемникам и «Кракену» под Харьковом / Неонацисты показательно расстреляли около 100 сбежавших солдат ВСУ – Минобороны РФ / Постпред РФ Ульянов раскрыл наплевательское отношение Запада к безопасности ЗАЭС / Систему защиты ЗАЭС усилили из-за угрозы новых ударов ВСУ / Российские войска разбили базу наемников в Харькове: уничтожены более 90 боевиков / Минобороны РФ: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС в ходе визита генсека ООН / США будут добиваться контроля Украины над ЗАЭС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия, Донбасс vs Киев,