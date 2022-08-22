В Кузбассе заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО

В Кемерово двое сотрудников СИЗО-1 был взяты в заложники заключенными. Арестанты требовали предоставить им сотовую связь и вызвать представителей прокуратуры.

По данным телеграм-канала «112», инцидент произошел во время проверки. Восемь заключенных, вооруженных палками и металлическими уголками, затащили в камеру трех сотрудников следственного изолятора. «Baza» уточняет, что в заложниках оказались 21-летняя и 24-летняя сотрудницы, а также их 23-летний коллега.

Одного заложника удалось освободить сразу, еще двое некоторое время находились в камере. Тем временем, на территорию СИЗО прибыли силовики.

Арестанты требовали вызвать на место представителей прокуратуры, руководство ФСИН и предоставить им сотовую связь.

Позже в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области сообщили, что заложников удалось освободить, никто не пострадал. Восемь заключенных, участвовавших в захвате, обвиняются по тяжким преступлениям, передает ТАСС.

Кемерово, Зоя Осколкова

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