В Карачаево-Черкесии при стрельбе на свадьбе пострадали четверо

В Карачаево-Черкесии четыре человека получили огнестрельные ранения. Стрельбу открыл один из гостей на свадьбе.
Инцидент произошел в селе Эркен-Шахар. Торжество по случаю бракосочетания проходило в кафе «Алмаз», сообщает телеграм-канал «Baza».
«Один из гостей решил пострелять из оружия, но почему-то направил ствол не вверх, а вниз. Мужчина выстрелил в землю из охотничьего ружья «ИЖ-27М» и дробь срикошетила в гостей», – говорится в сообщении.
В результате ранения получили три женщины и один мужчина. Все они находятся в больнице.
Черкесск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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