В Карачаево-Черкесии при стрельбе на свадьбе пострадали четверо

В Карачаево-Черкесии четыре человека получили огнестрельные ранения. Стрельбу открыл один из гостей на свадьбе.

Инцидент произошел в селе Эркен-Шахар. Торжество по случаю бракосочетания проходило в кафе «Алмаз», сообщает телеграм-канал «Baza».

«Один из гостей решил пострелять из оружия, но почему-то направил ствол не вверх, а вниз. Мужчина выстрелил в землю из охотничьего ружья «ИЖ-27М» и дробь срикошетила в гостей», – говорится в сообщении.

В результате ранения получили три женщины и один мужчина. Все они находятся в больнице.

Черкесск, Зоя Осколкова

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