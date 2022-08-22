Ребенка в Ингушетии убило упавшее колесо от грузовика

В Ингушетии малолетний ребенок скончался в реанимации от травм, полученных после падения на него колеса от грузового автомобиля, сообщает республиканское управление Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело.

Трагический инцидент произошел 16 августа в Назрани. Ребенок гулял во дворе частного дома, где проживал вместе с родителями, когда на него упало колесо от грузовика, прислоненное к стене дома. Малыш получил множественные травмы головы, от которых скончался в реанимации Детской республиканской клинической больницы.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), отметили в СКР. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Назрань, Наталья Петрова

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