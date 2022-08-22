В Тироле школьники из США испугались коров и вызвали спасателей

Группа американских школьников обратилась в службу спасения после нападения стада коров в Тироле. 40 учащихся с преподавателями бродили по пастбищу в ожидании помощи.

Группа школьников из США в возрасте от восьми до 18 лет и четыре преподавателя были на экскурсии, когда им попалось стадо коров. Ученики рассказали, что животные повели себя агрессивно, и туристы бросились бежать. Они бродили по холму, пока совершенно не перестали ориентироваться на местности.

Уже в сумерках школьники позвонили в службу спасения. Прибывшие горные спасатели помогли американцам спуститься на пастбище. Оттуда полиция и местные спасатели отвезли школьников в общежитие. Никто не пострадал, у некоторых школьников было легкое переохлаждение, передает портал Ta3.com.

Инсбрук, Наталья Рязанова

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