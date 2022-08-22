НА ЗАЭС из-за обстрелов до минимума сокращен персонал

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в понедельник, 22 августа, заявил, что на Запорожской АЭС из-за обстрелов сокращен персонал до минимального количества для поддержания работы станции, – сообщает радио КП.

В эфире радиостанции Рогов сказал: «Персонал сокращен сейчас в количестве пребывания на станции. Это, прежде всего, в целях безопасности, потому что прилетов все больше. Для того, чтобы не подвергать их лишней опасности, там находится минимум персонала для поддержания работоспособности электростанции и выработки того объема энергии, который возможен в нынешних условиях».

Мелитополь, Иван Бабурин

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