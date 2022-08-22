В Пакистане из-за наводнений погибло более 800 человек

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана в понедельник, 22 августа, заявило, что наводнение в Пакистане, вызванное муссонными дождями, унесло жизни уже более 800 человек, – сообщает агентство Синьхуа.

Пакистанские власти сообщили: «В ходе не прекращающихся наводнений, начавшихся в Пакистане в середине июня, погибшими считаются не менее 820 человек, еще 1315 пострадали».

«Нанесен серьезный удар по инфраструктуре страны: разрушено порядка 2,8 тыс. км дорог, снесено или серьезно повреждено более 72 тыс. домов, смыто 129 мостов. Колоссальный ущерб подсчитывает и животноводческая отрасль страны, уже известно о гибели более полумиллиона голов скота. Власти мобилизуют все новые силы для проведения спасательных операций в пострадавших районах», – сообщает пакистанское национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями

Исламабад, Иван Бабурин

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