Двухлетнего малыша зажало в аппарате досмотра в аэропорту Омска

Двухлетний ребенок получил травму на пункте досмотра в аэропорту Омска. Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета начало доследственную проверку.

Около 14:00 часов 22 августа ребенок вместе со взрослыми проходил через пункт досмотра на входе в аэропорт «Омск Центральный им. Д.М. Карбышева». Руку малыша зажало между транспортерной лентой и роликами рентгенотелевизионной установки.

«Ребенок получил ушиб сустава левого предплечья, угрозы для жизни и здоровья нет. Проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Омск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»