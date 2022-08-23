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Вторник, 23 августа 2022, 11:02 мск

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Двухлетнего малыша зажало в аппарате досмотра в аэропорту Омска

Двухлетний ребенок получил травму на пункте досмотра в аэропорту Омска. Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета начало доследственную проверку.

Около 14:00 часов 22 августа ребенок вместе со взрослыми проходил через пункт досмотра на входе в аэропорт «Омск Центральный им. Д.М. Карбышева». Руку малыша зажало между транспортерной лентой и роликами рентгенотелевизионной установки.

«Ребенок получил ушиб сустава левого предплечья, угрозы для жизни и здоровья нет. Проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Омск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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