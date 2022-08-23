ВСУ ударили по центру Донецка из артиллерии НАТО. Погибли три человека

Украинские войска нанесли мощный артиллерийский удар по центру Донецка. В результате обстрела, по последним данным, погибли три мирных жителей, еще как минимум четверо пострадали. Ранее сообщалось о двух жертвах. По информации СЦЦК ДНР, по центру Донецка было выпущено 17 снарядов натовского калибра 155 мм.

Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале, «по улице Челюскинцев в своём автомобиле погиб мужчина 1971 года рождения. По проспекту Дзержинского погиб мужчина 2004 года рождения».

Позже стало известно, что в результате обстрела Ворошиловского района погиб 25-летний мужчина. О его гибели сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Местный житель погиб на площади Нурмагомедова, уточнил штаб теробороны. Таким образом, жертвами удара ВСУ стали три человека.

По информации Донецкого агентства новостей, на улице Артема ранены двое мужчин, а на улице 25-летия РККА пострадали две женщины. Все раненые госпитализированы.

В результате обстрела повреждены здание администрации главы Донецкой народной республики, где возник пожар, и гостиница Central по улице Артема. Главы ДНР Пушилина в момент атаки в здании не было. К настоящему пожар в администрации локализован.

Снаряды также попали в жилые дома и автомобили на пяти улицах Ворошиловского района.

На кадрах из центра Донецка видно, как местные жители прячутся от снарядов в подземных переходах.

Донецк, Наталья Петрова

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