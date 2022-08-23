В Алтайском крае подростки протаранили машину полицейских

В Алтайском крае подростки врезались в служебный полицейский автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

ДТП произошло в селе Ракиты Михайловского района. Сначала молодые люди некоторое время преследовали патрульный внедорожник, а затем врезались в него. Судя по кадрам с места происшествия, подростки намеренно спровоцировали аварию.

За рулем легковушки оказался 19-летний парень, у которого не было водительского удостоверения. В отношении него возбудили дело об административном нарушении, а автомобиль будет отправлен на штрафстоянку.

Барнаул, Зоя Осколкова

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