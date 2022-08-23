В районе Севастополя сбит беспилотник

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером во вторник, 23 августа, сообщил, что беспилотный летательный аппарат, который летел к Севастополю со стороны мыса Херсонес был сбит над морем российской ПВО.

В своем Telegram-канале Развожаев написал: «Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет».

Руководство Крыма и Севастополя ранее сообщали о работе систем ПВО в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи.

Севастополь, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»