Три судна с 60 рыбаками сорвало с якоря в Татарском проливе

Буксир с двумя сцепленными баржами сорвался с якорной стоянки около острова Байдукова в Татарском проливе. На спасение рыбакам отправили вертолет и два буксира, рассказали в главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.

24 августа порядка 64 рыбаков занимались погрузкой рыбы на баржах «Горнячка» и «Мули-2», когда из-за сильного волнения на море им сорвало якорь. Суда начало относить течением в сторону Сахалина.

Около 10:00 часов по местному времени на выручку рыбакам из Николаевска-на-Амуре вышел буксир «Восток», а из поселка Де-Кастри – буксир «Витязь». По расчетам, «Восток» доберется до района происшествия за шесть часов, а «Витязь» – за 10-12.

«В 11:18 из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре вылетел вертолет МИ-8 со спасателями на борту. У них есть необходимое снаряжение для проведения авиаразведки и эвакуации людей при необходимости», – пояснили в МЧС.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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