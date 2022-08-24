Житель Сибири расстрелял из ружья ЛЭП, оставив без света 15 поселков

В Томской области задержали мужчину, который повредил участок линии электропередач, в результате чего не менее 15 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

Отключение электричества наблюдалось в Шегарском и Бакчарском районах. Выяснилось, что причиной стало повреждение ЛЭП в селе Баткат. На опорах обнаружили отверстия от выстрелов, а на земле лежали несколько патронов.

Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 36-летний житель города Новосибирска, который приехал в село Баткат в гости. Мужчина признался, что стрелял в ЛЭП из хулиганских побуждений. У него изъяли ружье.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Кроме того, результатам экспертизы будет принято решение о привлечении подозреваемого к ответственности за незаконное хранение оружия.

Томск, Зоя Осколкова

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