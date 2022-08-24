В автомобиль подложили бомбу: глава поселка в Запорожье умер после покушения

В контролируемой Россией территории Запорожской области в среду совершено покушение на главу администрации поселка городского типа Михайловка Ивана Сушко. Чиновник получил тяжелые ранения в результате подрыва его автомобиля и скончался в больнице. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался», – написал Рогов в Telegram.

Накануне сообщалось о попытке покушения на заместителя руководителя департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина. Чиновника пытались взорвать, он не пострадал.

Москва, Наталья Петрова

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