В Уфе десятки собак погибли от отравления крысиным ядом

В Уфе полицейские проверяют сообщения о гибели нескольких десятков собак. Предположительно, животные отравились крысиным ядом.

Мертвых псов начали находить жители микрорайона Ирнорс, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Отмечается, что погибают не только бродячие собаки, но и питомцы, у которых есть дом и хозяева.

По мнению ветеринаров, причиной смерти животных стало отравление крысиным ядом.

О случившемся написали местные СМИ. «По выявленной в ходе мониторинга публикации сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в ведомстве.

Уфа, Зоя Осколкова

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