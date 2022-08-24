В Уфе десятки собак погибли от отравления крысиным ядом

В Уфе полицейские проверяют сообщения о гибели нескольких десятков собак. Предположительно, животные отравились крысиным ядом.
Мертвых псов начали находить жители микрорайона Ирнорс, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Отмечается, что погибают не только бродячие собаки, но и питомцы, у которых есть дом и хозяева.
По мнению ветеринаров, причиной смерти животных стало отравление крысиным ядом.
О случившемся написали местные СМИ. «По выявленной в ходе мониторинга публикации сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в ведомстве.
Уфа, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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