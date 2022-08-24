В Перми приставы остановили мужчину, похитившего ребенка с детской площадки

В Перми удалось предотвратить преступление. Приставы остановили мужчину, который увел ребенка, пообещав ему сладости. Об этом сообщает региональное управление УФССП.

Две сотрудницы возвращались на службу с обеденного перерыва и обратили внимание на неопрятно одетого мужчину, который вел за собой маленького мальчика. У ребенка на поводке была собачка. Малыш оглядывался по сторонам и неуверенно шел за взрослым.

«Одна из женщин напрямую спросила мальчика, знаком ли ему мужчина. Ребенок без утайки ответил, что видит дядю в первый раз и что он пообещал купить ему сладкий сюрприз. Еще малыш рассказал, что новый знакомый уводит его в противоположную от дома сторону», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Мальчика забрали и передали полиции, похитителя задержали. Оказалось, что ребенка уже объявили в розыск.

Мать отправила четырехлетнего сына погулять с собакой недалеко от дома. Через несколько минут его должен быть встретить на улице отец, однако этого времени хватило, чтобы малыша увел незнакомец.

Перми, Зоя Осколкова

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