Украинские боевики второй раз за день обстреляли Каховскую ГЭС

В военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района в среду, 24 августа, заявили, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) второй раз за день обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, – сообщает ТАСС.

Собеседник агентства сообщил журналистам: «Снова только что случился обстрел. Я видел только сбитых шесть штук над Днепром. Видел попадания по ГЭС. Разрушений в Новой Каховке в результате очередного обстрела нет. При этом со стороны ГЭС виден дым».

Ранее сегодня замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что ВФУ по району Новой Каховки и ГЭС выпустили порядка 10 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Херсон, Иван Бабурин

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