Вертолет потерпел крушение на Ставрополье

ГУ МЧС Ставропольского края в среду, 24 августа, сообщило о том, что на территории Предгорного округа Ставрополья вертолет Ми-2 упал. По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет, – сообщает ТАСС.

В сообщении ГУ МЧС региона говорится: «В Предгорном округе в 1,5 км от хутора Шести произошло крушение вертолета Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади 2 га. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет».

Ставрополь, Иван Бабурин

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