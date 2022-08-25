В Татарстане легкомоторный самолет упал в реку

В Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

ЧП произошло в Мензелинском районе. Как установили следователи, собственник самолета-амфибии с пассажиром на борту выполнял учебно-тренировочный полет. Воздушное судно упало в реку. Находившиеся неподалеку лодочники оказали помощь потерпевшим крушение.

Рассматривались несколько причин произошедшего от технической неисправности до ошибки пилотирования.

«При выполнении упражнения «конвектор» (касание воды и последующий набор высоты) совершил ошибку, не убрав шасси, из-за чего самолет оказался в воде», – говорится в телеграм-канале ведомства.

Москва, Зоя Осколкова

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