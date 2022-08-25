В драке со стрельбой в гостинице под Туапсе пострадали трое

Три человека пострадали в драке со стрельбой в одной из гостиниц в поселке Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края. Пострадавших госпитализировали. У участников побоища изъяты три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошел вечером 24 августа. Прибывшие на вызов сотрудники полиции пресекли драку. По данным правоохранителей, конфликт, переросший в потасовку со стрельбой, произошел на бытовой почве.

С места происшествия госпитализированы трое мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести. «Сотрудники полиции изъяли три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат «Калашникова», – говорится в сообщении.

В отделение полиции по Туапсинскому району доставили шестерых участников конфликта. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»