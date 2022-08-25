В Башкирии на заводе по производству нефтепродуктов загорелся мазут

В башкирских Туймазах ночью произошел пожар на предприятии по производству нефтепродуктов. В течение трех часов пожарным удалось справиться с возгоранием.

Как сообщили в ГУ МЧС по Башкирии, сообщение о пожаре поступило около четырех утра. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

«По предварительным данным, в процессе перекачки на сливо-наливной эстакаде мазута из железнодорожного вагона в наземный резервуар произошел розлив с последующим загоранием мазута. Горение происходит в районе 4 резервуаров из 10 расположенных параллельно стоящих друг с другом», – говорится в сообщении ведомства.

К семи часа утра пожарным удалось полностью ликвидировать пламя. К тушению привлекались 56 человек и 19 единиц техники. Отмечается, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Уфа, Зоя Осколкова

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