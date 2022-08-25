Раскрыто жестокое убийство женщины и ее ребенка, пропавших в Пермском крае

Правоохранители задержали предполагаемых убийц 45-летней жительницы Башкирии и ее пятилетней дочери, пропавших без вести в середине августа в Пермском крае. Ими оказались 49-летняя приятельница убитой и ее 40-летний знакомый. Об этом сообщила пресс-служба краевого полицейского главка.

По информации правоохранителей, жительница Ишимая с ребенком приехала в Пермь навестить свою подругу. 17 августа обе женщины с девочкой были в компании с мужчиной в одном из частных домов в поселке Ласьва Пермского края. Между подругами возникла ссора. После этого, по утверждению подозреваемой, женщина забрала ребенка и уехала в неизвестном направлении. Подруга рассказала, что сама несколько дней безуспешно искала ее.

Однако полицейские не поверили ее словам. Сыщики установили, что незадолго до расправы подозреваемая со своим знакомым арендовала гостевой дом в Ласьве. В него привезли женщину и ее дочь, которых впоследствии убили по имевшейся ранее договоренности. По данным СКР, подозреваемый зарезал сначала мать, нанеся женщине удары ножом, а затем задушил девочку. После расправы тела жертв вывезли в лес и закопали. Мотивом преступления, как предполагает следствие, стали личные неприязненные отношения между женщинами.

22 августа брат жительницы Башкирии сообщил в полицию о ее исчезновении. Подозреваемых в двойном убийстве вскоре задержали. В ходе допросов подельники подтвердили свою причастность к преступлению. Подозреваемая сообщила место, где были спрятаны тела.

Как сообщили в краевом управлении СК РФ, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пермь, Наталья Петрова

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