В результате артналета украинских неонацистов отключены два энергоблока на Запорожской АЭС

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в четверг, 25 августа, заявил, что в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины два энергоблока Запорожской АЭС были отключены от сети в результате срабатывания автоматики, обусловленный пожаром возле высоковольтной линии. Сейчас в сети один энергоблок, – сообщает РИА Новости

В своем Telegram-канале Балицкий написал: «Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения. Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока. На данный момент электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено».

В свою очередь, в украинской компании «Энергоатом» заявили, что впервые в истории Запорожской АЭС станцию отключили от энергосети.

В пресс-службе компании сообщили: «Два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия повлекли полное отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции».

Ранее сегодня сообщалось, что на территории Запорожской и Херсонской областей произошли перебои с энергоснабжением. Причиной стало короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в городе Энергодар, из-за чего на Запорожской АЭС сработали системы безопасности. После сбоя электроснабжения на территории Запорожской области было произведено переподключение.

Мелитополь, Иван Бабурин

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